По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,504 млн грн и 51,107 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 35), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,27-28,28 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 91,611 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3000 – 2 222

28,2700 – 10 000

28,2700 – 10 000

28,2700 – 10 000

28,2600 – 40 000

28,2600 – 30 000

28,2600 – 120 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2800 – 30 000

28,2600 – 15 000

28,2700 – 20 000

28,2700 – 15 000

28,2700 – 32 000

28,2700 – 40 000

28,2700 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2624 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2503 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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