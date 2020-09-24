0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 259 0

Объекты «Большого строительства» готовы на 80% - Минрегион

Объекты «Большого строительства» готовы на 80% - Минрегион

Согласно мониторингу реализации программы «Большая стройка», который проводит Министерство развития общин и территорий, за две недели средний процент строительной готовности объектов по Украине вырос на 4% и составляет 80%.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Читайте также: Большая стройка: Кабмин хочет внести изменения в перечень объектов проекта

Отмечается, что в рамках программы «Большая стройка» уже готовы 87% школ, 81% детских садов, 72% объектов спортивной инфраструктуры и 80% других объектов.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что особое внимание нужно уделить реализации проектов в сфере здравоохранения. Более 200 приемных отделений опорных больниц должны быть завершены в этом году.

«В период пандемии восстановление объектов медицинской инфраструктуры имеет чрезвычайно важное значение для каждого региона Украины. Это будет способствовать обеспечению доступности граждан к медицинским услугам и усилению социальной защиты населения», – отметил министр.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.