Объекты «Большого строительства» готовы на 80% - Минрегион

Согласно мониторингу реализации программы «Большая стройка», который проводит Министерство развития общин и территорий, за две недели средний процент строительной готовности объектов по Украине вырос на 4% и составляет 80%.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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Отмечается, что в рамках программы «Большая стройка» уже готовы 87% школ, 81% детских садов, 72% объектов спортивной инфраструктуры и 80% других объектов.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что особое внимание нужно уделить реализации проектов в сфере здравоохранения. Более 200 приемных отделений опорных больниц должны быть завершены в этом году.

«В период пандемии восстановление объектов медицинской инфраструктуры имеет чрезвычайно важное значение для каждого региона Украины. Это будет способствовать обеспечению доступности граждан к медицинским услугам и усилению социальной защиты населения», – отметил министр.