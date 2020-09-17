Visa и Ощадбанк вводят бесконтактную оплату проезда в харьковском метро

Visa, департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета, Харьковский метрополитен, инвестор проекта ООО «ФК «Платежный центр» и Ощадбанк объявили о запуске бесконтактной оплаты проезда в городском подземном электротранспорте.

Чтобы оплатить поездку:

Нужно поднести к синему турникету бесконтактную платежную карту Visa любого украинского банка.

Оплатить проезд возможно и другими NFC -устройствами – смартфонами, смарт-часами, NFC -кольцами, а также бесконтактными картами других платежных систем.

Как стратегический и технологический партнер, Visa предоставила оборудование и программное обеспечение для усовершенствования валидаторов автоматизированной системы оплаты проезда Eticket, реализуемого инвестором проекта ООО «ФК «Платежный центр». Эквайринговым партнером в проекте выступает Ощадбанк.

Первой станцией, где появился турникет, принимающий платежные карты, стала станция «Держпром».

Новая система оплаты в короткие сроки будет внедрена и на других станциях метрополитена.

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