Райффайзен Банк Аваль выплатит более 4 млрд грн дивидендов

Акционеры АО “Райффайзен Банк Аваль” приняли решение о выплатах почти 4,275 млрд грн дивидендов с прибыли за 2019 год.
Об этом сообщает банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Соответствующее решение принято дистанционным годовым общим собранием акционеров банка 11 сентября.
В частности, принято решение направить 700 тыс. грн на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций банка в пределах распределения прибыли по результатам деятельности в 2019 году.
Срок начисления дивидендов по привилегированным акциям – не позднее 9 октября 2020 года. Срок выплаты дивидендов по этим акциям – не позднее 9 ноября 2020 года. Выплата всей суммы дивидендов осуществляется в полном объеме.
Помимо этого акционеры Райффайзен Банка Аваль решили выплатить почти 4,274 млрд грн дивидендов владельцам простых акций банка с прибыли за 2019 год.
Срок начисления дивидендов по простым акциям – не позднее 26 октября 2020 года. Срок выплаты дивидендов по этим акциям – не позднее 26 ноября 2020 года. Выплата всей суммы дивидендов осуществляется в полном объеме.
Общая сумма для выплат дивидендов составляет 4 млрд 274 млн 613 тыс. 799,31 грн.
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