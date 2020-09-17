В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силу

В Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.

Документ вчера опубликовали в издании “Голос Украины”, и сегодня, 25 сентября, закон вступил в силу.

Акт внес изменения в статью 71 Закона “Об исполнительном производстве”. На исполнителя возложили обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке.

Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Что указывается в документе:

в случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка;

исполнитель обязан рассчитывать размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Принятие законопроекта будет способствовать:

улучшению материального состояния лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме;

уменьшению нагрузки на госбюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшением размера таких выплат;

уменьшить нагрузку на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 июля 2020 года увеличился размер прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, от указанного показателя зависит и гарантированный минимальный размер алиментов, который составляет 50% от прожиточного минимума.

Минимальный размер алиментов с 1 июля составляет: для детей до 6 лет – 929,50 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.

Министерство юстиции внесло законопроект, позволяющий приставу ограничивать выезд за границу неплательщику алиментов без решения суда.

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