В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силу

В Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.
Документ вчера опубликовали в издании “Голос Украины”, и сегодня, 25 сентября, закон вступил в силу.
Акт внес изменения в статью 71 Закона “Об исполнительном производстве”. На исполнителя возложили обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.
Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке.
Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.
Что указывается в документе:
Принятие законопроекта будет способствовать:
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