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В Минфине рассказали, сколько средств из "ковидного" фонда сейчас потрачено

В Минфине рассказали, сколько средств из "ковидного" фонда сейчас потрачено

Сейчас из так называемого “коронавирусного фонда” потрачено 24 млрд гривен, что составляет 36% от всей суммы.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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“Фонд создавался для оперативного решения вопросов направления приоритетных расходов на здравоохранение, социальную защиту и другие направления, которые в период пандемии необходимо стимулировать для развития экономики. В то время было принято решение о создании фонда в 66 млрд гривен за счет сокращения других на то время неприоритетных расходов”, — отметил Ермолычев.

По его словам, на сегодня все средства фонда распределены по плановым назначениям непосредственно по кассовым расходам.

“Это на сегодня 24 млрд — 36% фонда, и из них 16 млрд направлено на здравоохранение, около 10 млрд на поддержку социальной защиты населения. Сейчас потрачено 36%. Изменениями в бюджет, в апреле еще около 16 млрд ушло напрямую, не через фонд, через НСЗУ на оплату услуг по лечению ковида. Поэтому, если говорить в целом о средствах, которые пошли на здравоохранение, то необходимо суммировать 16 млрд из ковидовского фонда и 15,8 млрд из службы здоровья”, — добавляет заместитель министра.

Кроме того, еще были расходы по различным учреждениям здравоохранения, которые они непосредственно осуществляли.

”На сегодня около 6 млрд потрачено из всех уровней бюджета”, — подытожил Ермолычев.

По материалам УНН
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