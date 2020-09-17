В Минфине рассказали, сколько средств из "ковидного" фонда сейчас потрачено

Сейчас из так называемого “коронавирусного фонда” потрачено 24 млрд гривен, что составляет 36% от всей суммы.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Читайте также: Все в порядке: Зеленский заявил, что в фонде борьбы с коронавирусом есть почти все средства
“Фонд создавался для оперативного решения вопросов направления приоритетных расходов на здравоохранение, социальную защиту и другие направления, которые в период пандемии необходимо стимулировать для развития экономики. В то время было принято решение о создании фонда в 66 млрд гривен за счет сокращения других на то время неприоритетных расходов”, — отметил Ермолычев.
По его словам, на сегодня все средства фонда распределены по плановым назначениям непосредственно по кассовым расходам.
“Это на сегодня 24 млрд — 36% фонда, и из них 16 млрд направлено на здравоохранение, около 10 млрд на поддержку социальной защиты населения. Сейчас потрачено 36%. Изменениями в бюджет, в апреле еще около 16 млрд ушло напрямую, не через фонд, через НСЗУ на оплату услуг по лечению ковида. Поэтому, если говорить в целом о средствах, которые пошли на здравоохранение, то необходимо суммировать 16 млрд из ковидовского фонда и 15,8 млрд из службы здоровья”, — добавляет заместитель министра.
Кроме того, еще были расходы по различным учреждениям здравоохранения, которые они непосредственно осуществляли.
”На сегодня около 6 млрд потрачено из всех уровней бюджета”, — подытожил Ермолычев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4680 18
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 1314 7
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1340 4
2021 год может стать крахом вагоностроительной отрасли в Украине - экспертыВчера, 17:02 - 1105 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 7358 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4680 18
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 2320 1
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1340 4
В НБУ объяснили изменение тактики на межбанкеВчера, 16:00 - 1123 1
2021 год может стать крахом вагоностроительной отрасли в Украине - экспертыВчера, 17:02 - 1105 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 963
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 630
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1551
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 863 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3378 10