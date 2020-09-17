На сколько Украина отстает по энергоэффективности от Европы - мнение эксперта

В Украине сейчас работают программы энергоэффективности, которые проводили в странах Евросоюза 10-20 лет назад.
Об этом рассказал советник премьер-министра, директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Отвечая на вопрос, почему Украина использует лишь мизерную часть из кредитов и программ финансовой помощи Европейского Союза и международных доноров, в то время как основная их часть остается неосвоенной, он ответил: “Мы действительно в этом плане сильно отстаем по механизму, который применяется для смягчения этого эффекта (шока при проведении реформы рынка газа и электроэнергии, – ред). У нас работают программы энергоэффективности, но они фактически делают сейчас то, что Евросоюз делал 10-15-20 лет назад”, – сказал Криволап.
По его словам, в странах Восточной Европы действовали программы по принципу “револьверного” фонда, когда возвраты (выплаты) по кредиту сразу же запускаются на новое кредитование, и деньги постоянно находятся в обороте.
“В Литве, например, действовала программа “Джессика” по энергоэффективности, это был “револьверный” фонд: ты получал деньги, экономил, за счет экономии компенсировал стоимость, возвращал в фонд, а не как у нас – деньги веером, кто хочет, тот берет. И да, этот опыт можно и нужно использовать. Мне кажется, что эта современная дискуссия как раз и создаст у государства необходимые мощности по наработке таких решений”, – считает Криволап.
Он согласился и с тем, что крупные суммы финансирования со стороны международных доноров действительно ждут их освоения Украиной, но только желания мало, необходимо также побороть коррупцию.
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