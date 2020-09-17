МВФ улучшил прогнозы по восстановлению мировой экономики

Ряд развитых стран демонстрирует положительную динамику экономического роста на фоне уменьшения карантинных ограничений, что улучшает прогнозы в глобальном измерении по сравнению с расчетами, проведенными несколько месяцев назад.
Об этом заявил в четверг во время брифинга в МВФ директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.
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“Последние данные свидетельствуют о том, что новый Обзор “Перспективы развития мировой экономики” будет чуть менее ужасным, чем предыдущий прогноз, обнародованный 24 июня”, – отметил представитель Фонда.
Он подчеркнул, что отдельные страны начинают показывать положительную динамику. По его словам, в частности, Китай, а также “ряд развитых экономик” демонстрируют лучшие результаты, чем ожидалось, после того как начали снимать карантинные ограничения.
В то же время, подчеркнул Райс, ситуация остается “шаткой” во многих развивающихся странах. Особенно тяжкие последствия от пандемии испытали, в частности, те экономики, которые в основном зависят от туристического бизнеса.
В этой связи представитель МВФ также выразил обеспокоенность из-за роста уровня задолженности таких стран.
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