Межбанк: доллар вновь оказался "в дамках"

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,22-28,24 гривен. С самого утра доллар пошел на повышение и в 10.35 уже был на уровнях 28,23-28,25 гривен за один доллар.

В 12.20 доллар достиг уровней 28,25-28,27 UAH/USD и так продержался 20 минут, после чего котировки немного снизились.

В 13:00 курс доллара был на отметках 28,24-28,26 UAH/USD. На таком уровне “зеленый” продержался до 15.00 и котировки снова поползли вверх.

В 15.30 котировки достигли показателей 28,25-28,27 гривен за один доллар. Правда, на этом уровне они решили не задерживаться, уже через 20 минут доллар достиг отметок 28,26-28,28 UAH/USD. С этими же показателями межбанк четверга и закрыли.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,26 / 28,28

евро – 32,88 / 32,90

Курсы валют на Межбанке

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