В Финляндии строят первый в Европе завод по переработке бытового текстильного мусора

В Финляндии летом 2021 года откроют первый завод, который будет принимать на переработку изношенную одежду и прочий текстильный мусор от домохозяйств.

Об этом сообщает Yle.

Строительство завода уже началось в Паймио, недалеко от города Турку на юго-западе страны.

Как пишет издание, это будет первый подобный завод не только в Финляндии, но и в Европе. На нем можно будет превратить тряпье в волокна, которые текстильная промышленность сможет использовать для производства новой продукции.

Завод создаст сотни новых рабочих мест и поможет Финляндии решить проблему с текстильным мусором. За год его накапливается 70-100 тонн.

“Мы планируем следующим летом открыть одну линию. Работа будет запускаться поэтапно”, – рассказывает Сене Илмонен, проектный менеджер строительной компании Lounais-Suomen JJätehuolto Oy.

Согласно новому проекту закона об отходах, предполагается, что Финляндия начнет собирать отходы текстиля отдельно в 2023 году. По законодательству ЕС, страны-члены должны начать делать это с 2025 года.

Возможность отдельного сдать текстильный мусор есть и сейчас – этим занимаются около 30 муниципальных компаний, но практики и стоимость у каждой из них отличаются.