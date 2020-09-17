Redmi выпустит первые умные часы

Согласно инсайдам, бренд Redmi планирует выпустить первые умные часы. В Индии их могут представить совместно с наушниками Beat Drop.
В прошлом году, после презентации умных часов от Xiaomi Mi Watch, генеральный директор компании Redmi Лу Вейбинг обмолвился о возможности выхода аналогичного устройства от Redmi, сообщает Gizmochina.
По предварительной информации, продукт Redmi с серийным номером HMSH01GE прошел сертификацию летом. В описании этот девайс называют “умным часами”. Также министерство промышленности и информационных технологий КНР согласовало выход умных часов на своей территории. В КНР аксессуар получил название REDMIWT01.
Предварительно, в устройстве будет установлена операционная система MIUI For Watch, представленная Xiaomi в прошлом году. Также, согласно инсайду, умные часы будут отличаться от конкурентов значительно более долгой работой без подзарядки.
Компания планирует выпустить свои первые часы в Индии вместе с наушниками Beat Drop 29 сентября. Глобальная презентация должна состояться в октябре.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3499 13
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 896 5
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 942 4
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1376 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 4808 2
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 4808 2
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3499 13
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 1908 1
В НБУ назвали причины роста курса доллараВчера, 09:00 - 1541
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1376 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 805
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 528
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1510
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 847 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3349 10