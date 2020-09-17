Redmi выпустит первые умные часы

Согласно инсайдам, бренд Redmi планирует выпустить первые умные часы. В Индии их могут представить совместно с наушниками Beat Drop.

В прошлом году, после презентации умных часов от Xiaomi Mi Watch, генеральный директор компании Redmi Лу Вейбинг обмолвился о возможности выхода аналогичного устройства от Redmi, сообщает Gizmochina.

По предварительной информации, продукт Redmi с серийным номером HMSH01GE прошел сертификацию летом. В описании этот девайс называют “умным часами”. Также министерство промышленности и информационных технологий КНР согласовало выход умных часов на своей территории. В КНР аксессуар получил название REDMIWT01.

Предварительно, в устройстве будет установлена ​​операционная система MIUI For Watch, представленная Xiaomi в прошлом году. Также, согласно инсайду, умные часы будут отличаться от конкурентов значительно более долгой работой без подзарядки.

Компания планирует выпустить свои первые часы в Индии вместе с наушниками Beat Drop 29 сентября. Глобальная презентация должна состояться в октябре.