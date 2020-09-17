Huawei подтвердила выпуск мониторов и настольных ПК под собственным брендом

На прошедшей конференции Huawei Full Connect Conference 2020 топ-менеджер компании Ван Иньфэн подтвердил, что производитель готовится к выпуску на рынок фирменных мониторов, включая геймерские модели.

Ещё одной новинкой бренда вскоре станут и фирменный десктоп с графикой AMD Radeon, предназначенный для частных пользователей.



Фото: gizchina.com

Китайский техногигант при поддержке компании TPV Technology планирует выпуск мониторов с изогнутыми экранами для игрового рынка. Первоначальный заказ составляет около одного миллиона единиц дисплеев диагональю 27 и 34 дюйма.

Кроме того, Huawei намерена передать на аутсорсинг производство плоских мониторов компании BOE Vison-Electronic Technology (BOEVT). Последняя входит в состав крупного китайского производителя электроники BOE Technology Group. Первая фирменная линейка будет включать не более трёх моделей.



Фото: gizchina.com

Стало известно и о выпуске компанией Huawei собственных десктопов для потребительского рынка — сейчас они доступны лишь корпоративным покупателям. По имеющейся информации, первый компьютер бренда будет работать на базе 7-нм процессора Kunpeng 920 3211K, получит до 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и твердотельный накопитель SSD объёмом 256 ГБ. За графику в ПК будет отвечать дискретная видеокарта AMD Radeon R7 430.

Huawei оснастит новинку блоком питания на 180 Вт и операционной системой UOS, которая представляет собой дистрибутив Linux, разработанный компаниями China Electronics Group и Wuhan ShenZhiDuo Technology Co. Ожидается, что релиз первого настольного компьютера и монитора компании HUAWEI состоится уже до конца текущего года.