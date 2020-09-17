Фонд гарантирования снова попытается продать долги АвтоКрАЗа Жеваго - теперь со скидкой в 97%

Фонд гарантирования вкладов физлиц назначил продажу активов банков “Дельта” и “Финансы и кредит” на 9,44 млрд грн – основную часть лота составляют права требования по кредитам “АвтоКрАЗа” и “Полтавского автоагрегатного завода” Константина Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц. Часть из них находятся в залоге НБУ. Средняя просрочка по кредитам – почти 5 лет. По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства. По 8 кредитам – уголовные дела, 4 – в разработке Государственной исполнительной службы.
Торги пройдут по голландской модели аукциона. Начальная цена лота – 332,25 млн грн.
Сообщается, что пул в таком составе уже не раз выставлялся на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.
В Фонде отмечают, что речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия, или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны8 ч. назад - 2931 12
В Украине может измениться цена на автогаз и бензин: прогнозВчера, 19:05 - 6084 10
В недрах Эстонии оказались большие запасы урана11 ч. назад - 729 5
Как противодействовать рейдерству по недвижимости - объяснение МинюстаВчера, 13:00 - 1600 5
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет10 ч. назад - 1158 4
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – Нафтогаз10 ч. назад - 3636 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны8 ч. назад - 2931 12
Цены стали расти: эксперт рассказал, что происходит на рынке аренды жильяВчера, 21:30 - 2410
В НБУ назвали причины роста курса доллара12 ч. назад - 1447
Тариф на передачу электроэнергии хотят повысить6 ч. назад - 1256
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)14 ч. назад - 712
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Вчера, 16:10 - 493
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1494
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 839 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3331 10