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Фонд гарантирования снова попытается продать долги АвтоКрАЗа Жеваго - теперь со скидкой в 97%

Фонд гарантирования снова попытается продать долги АвтоКрАЗа Жеваго - теперь со скидкой в 97%

Фонд гарантирования вкладов физлиц назначил продажу активов банков “Дельта” и “Финансы и кредит” на 9,44 млрд грн – основную часть лота составляют права требования по кредитам “АвтоКрАЗа” и “Полтавского автоагрегатного завода” Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц. Часть из них находятся в залоге НБУ. Средняя просрочка по кредитам – почти 5 лет. По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства. По 8 кредитам – уголовные дела, 4 – в разработке Государственной исполнительной службы.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Начальная цена лота – 332,25 млн грн.

Сообщается, что пул в таком составе уже не раз выставлялся на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.

В Фонде отмечают, что речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия, или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.

По материалам Економічна Правда
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