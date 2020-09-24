Украинцы в этом году подали более 4 тысяч жалоб на банки

Национальный банк Украины в течение января-августа 2020 года получил 4 354 жалобы граждан на банки, из них 2% касались персональных данных.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
“В основном проблема использования персональных данных касается небанковских финансовых компаний. В течение июля-августа 2020 года НБУ получил 2 408 жалоб граждан на их работу, из них 12% (295 жалоб) касались персональных данных”, – говорится в сообщении.
Также Национальный банк получает жалобы относительно работы банков с персональными данными граждан, но в значительно меньшей степени.
“В течение января-августа 2020 года регулятор получил 4 354 жалобы граждан на банки, из них 2% (100 жалоб) касались персональных данных. Однако, несмотря на незначительное с первого взгляда количество таких жалоб, незаконное использование персональных данных является большой проблемой, а для ее урегулирования необходимо системное решение двух регуляторов”, – сказано в сообщении.
Напомним, Национальный банк Украины в начале 2020 года получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг. Это означает, что НБУ начал регулировать поведение банков, а с 1 июля 2020 года – и небанковских финансовых учреждений, в отношении их клиентов.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривенВчера, 13:03 - 77555 6
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"5 ч. назад - 586 5
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли5 ч. назад - 389 5
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек8 ч. назад - 17514
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)7 ч. назад - 4345 2
Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом делеВчера, 20:00 - 2279
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)4 ч. назад - 199
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Вчера, 07:39 - 2313 2
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1805
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1363
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2046