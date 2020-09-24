Украинцы в этом году подали более 4 тысяч жалоб на банки

Национальный банк Украины в течение января-августа 2020 года получил 4 354 жалобы граждан на банки, из них 2% касались персональных данных.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

“В основном проблема использования персональных данных касается небанковских финансовых компаний. В течение июля-августа 2020 года НБУ получил 2 408 жалоб граждан на их работу, из них 12% (295 жалоб) касались персональных данных”, – говорится в сообщении.

Также Национальный банк получает жалобы относительно работы банков с персональными данными граждан, но в значительно меньшей степени.

“В течение января-августа 2020 года регулятор получил 4 354 жалобы граждан на банки, из них 2% (100 жалоб) касались персональных данных. Однако, несмотря на незначительное с первого взгляда количество таких жалоб, незаконное использование персональных данных является большой проблемой, а для ее урегулирования необходимо системное решение двух регуляторов”, – сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины в начале 2020 года получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг. Это означает, что НБУ начал регулировать поведение банков, а с 1 июля 2020 года – и небанковских финансовых учреждений, в отношении их клиентов.

Справка Finance.ua:

С самого начала отношений с банком украинцы должны понимать условия финансовой услуги. Для этого НБУ планирует до конца этого года установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг.

Только за июль 2020 года НБУ получил 2532 письменных жалобы. Из этого числа 2096 – на финансовые компании, еще 436 – на банки. Три четверти жалоб – на довольно грубые формы работы финучреждений в отношении своих клиентов.

На вебсайте Национального банка заработала тематическая страница защиты прав потребителей финансовых услуг. Это раздел, где собирается полезная информация и советы для клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.

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