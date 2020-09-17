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"Нафтогаз" будет повышать цену газа из-за миллиардных убытков, - Витренко

"Нафтогаз" будет повышать цену газа из-за миллиардных убытков, - Витренко

НАК “Нафтогаз” прикрывается мировым кризисом и коронавирусом и манипулирует финансовой информацией.

Об этом написал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.

“Минус 11,5 млрд грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, затягивая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал, эта компания стала убыточной”, – написал Витренко.

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Он также отметил, что “Нафтогаз” долгое время показывал в финансовой документации прибыли, “забывая” сказать, что без доходов от “Газпрома” предприятие еще в прошлом году было бы убыточным.

“Как теперь объяснить огромные расходы на “благотворительность” и самую дорогую рекламу в украинском Форбсе со стороны убыточного Нафтогаза? То есть это уже делают не из прибыли, а из убытков?” – интересуется бывший топ-менеджер компании.

Напомним, по сообщению пресс-службы НАК “Нафтогаз”, консолидированный чистый убыток группы за первое полугодие 2020 г. составил 11,5 млрд грн.

За день до обнародования информации об убытках, “Нафтогаз” поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, в 5183 грн за кубометр (с учетом НДС), что на 45% выше цены предыдущего месяца.

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у “Нафтогаза”, гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.

По материалам РБК-Украина
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