"Нафтогаз" будет повышать цену газа из-за миллиардных убытков, - Витренко

НАК “Нафтогаз” прикрывается мировым кризисом и коронавирусом и манипулирует финансовой информацией.
Об этом написал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
“Минус 11,5 млрд грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, затягивая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал, эта компания стала убыточной”, – написал Витренко.
Читайте также: Коболев объяснил, почему Нафтогаз получил 11 миллиардов убытков
Он также отметил, что “Нафтогаз” долгое время показывал в финансовой документации прибыли, “забывая” сказать, что без доходов от “Газпрома” предприятие еще в прошлом году было бы убыточным.
“Как теперь объяснить огромные расходы на “благотворительность” и самую дорогую рекламу в украинском Форбсе со стороны убыточного Нафтогаза? То есть это уже делают не из прибыли, а из убытков?” – интересуется бывший топ-менеджер компании.
Напомним, по сообщению пресс-службы НАК “Нафтогаз”, консолидированный чистый убыток группы за первое полугодие 2020 г. составил 11,5 млрд грн.
За день до обнародования информации об убытках, “Нафтогаз” поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, в 5183 грн за кубометр (с учетом НДС), что на 45% выше цены предыдущего месяца.
Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у “Нафтогаза”, гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартирыВчера, 16:05 - 5593 12
В Украине может измениться цена на автогаз и бензин: прогнозВчера, 19:05 - 4284 9
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны3 ч. назад - 1806 5
Как противодействовать рейдерству по недвижимости - объяснение МинюстаВчера, 13:00 - 1370 5
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет5 ч. назад - 732 2
В Украине может измениться цена на автогаз и бензин: прогнозВчера, 19:05 - 4284 9
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – Нафтогаз6 ч. назад - 2232 1
Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие неделиВчера, 20:00 - 2022
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны3 ч. назад - 1806 5
Цены стали расти: эксперт рассказал, что происходит на рынке аренды жильяВчера, 21:30 - 1785
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)9 ч. назад - 595
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Вчера, 16:10 - 436
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1464
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 829 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3307 10