В Pinterest добавили функцию "сториз"

Социальная сеть Pinterest решила не обделять вниманием популярный медиаформат «сториз» и ввела в свое приложение собственный, который получил название Story Pins.

Как сообщает CNBC, эта функция позволит пользователям публиковать почти полноэкранные фото и видео в своих профилях. Story Pins позволит создавать пошаговые истории, такие как рецепты приготовления блюд или проекты DIY (Do It Yourself, «сделай сам»), которые компания будет предлагать пользователям с соответствующими интересами.

Pinterest заявила, что будет обеспечивать более высокие стандарты контента для Story Pins, чем для другого контента. Компания тестирует эту функцию несколько недель.

Напомним: первой, в 2013 году, эту функцию ввела Snapchat. В 2016 году себе ее скопировал Instagram. Совсем недавно Twitter представил аналог функции, получивший название Fleets. Также в этом году и LinkedIn начала тестирование собственных «сториз» на определенных рынках.