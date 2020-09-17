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Эксперты сомневаются в росте поступлений от налогов, заложенных в госбюджете-2020

Эксперты сомневаются в росте поступлений от налогов, заложенных в госбюджете-2020

Эксперты сомневаются в оптимистичном прогнозе касательно роста поступлений от НДС, НДФЛ и акцизов, заложенных в проект госбюджета на 2021 год, и предлагают сделать более консервативный прогноз.

Об этом говорится в совместном заявлении экспертных центров, размещенном на сайте Института социально-экономической трансформации.

Сообщается, что наибольший прирост поступлений бюджета планируется от НДС (81,7 млрд грн, или +21,4%), НДФЛ (27 млрд или +24%), рентных платежей (+23,4%). НДС в структуре поступлений занимает более 50%, НДФЛ – почти 15%, акциз – 16%”.

Причиной такого ожидаемого роста налога на добавленную стоимость Министерство финансов называет борьбу со скрутками и другими махинациями с НДС.

Эксперты также отмечают, что предусмотренный дефицит в 270 млрд грн (около 6% ВВП) – необоснованно высокий показатель, финансирование которого будет дорогим и уменьшит доступность кредитов для частного сектора.

Кроме того, прогнозные доходы бюджета, по мнению экспертов, завышены, что создает риск дефицита в 8-9% и что будет существенной проблемой.

“Необходимо пересмотреть другие статьи и сбалансировать бюджет с дефицитом в пределах 3% от ВВП”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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