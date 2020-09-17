Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов

Следователи Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн. В состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминального мира.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
“Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличавшимся от фиксированных государством. Нарушители не проводили документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники “сэкономили” на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что у разработчиков преступной схемы были криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.
Фото: Нацполиции
24 сентября правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.
“Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов”, – добавили в Нацполиции.
Фото: Нацполиции
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