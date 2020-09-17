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Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов

Нацполиция разоблачила преступную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов

Следователи Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн. В состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминального мира.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

“Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники проводили незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличавшимся от фиксированных государством. Нарушители не проводили документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники “сэкономили” на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у разработчиков преступной схемы были криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.


Фото: Нацполиции

24 сентября правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.

“Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов”, – добавили в Нацполиции.


Фото: Нацполиции

По материалам Економічна Правда
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