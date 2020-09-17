Банки предлагают способы хеджирования валютных рисков

Закон «О валюте и валютных операциях», а также нормативные акты НБУ позволяют физическим и юридическим лицам воспользоваться уже восемью инструментами хеджирования рисков.

Об этом сообщила директор блока «Рынки капитала» Альфа-Банка Татьяна Попович в ходе круглого стола «Какие риски для гривны несут осень-зима 20/21».

«Сейчас из-за низкой учетной ставки Нацбанка, низких ставок, переликвидности системы страховка стоит 20 копеек (на каждом долларе. – Ред.) в месяц. За 20 копеек в месяц можно совершенно спокойно управлять своим денежным потоком, прогнозировать свои операции», – сказала она.

Первые два способа хеджирования рисков – покупка-продажа валюты на условиях «завтра» и «завтра + два рабочих дня».

«В нашей терминологии это Тom и SPOT. И это уже страхование валютных рисков. Ведь если анализировать все факторы, смотреть на график погашения гособлигаций, на график выплаты НДС, то всегда можно продать или купить валюту на один-два дня раньше», – пояснила Татьяна Попович.

Следующий инструмент – покупка и продажа валюты юрлицами на условиях форвард.

«Поставочный форвард возможен только под экспортно-импортные операции и кредитные обязательства в валюте, – рассказала Татьяна Попович. – Благодаря закону о валюте появился новый инструмент – расчетный форвард, или NDF по-украински, который также доступен только при расчетах за экспорт-импорт и кредиты в валюте. Но при выполнении контракта происходит не поставка базового актива – валюты, а расчет в гривневом эквиваленте на сумму разницы между курсом сделки и рыночным курсом. Сроки обоих инструментов не ограничены законодательством, они любые».

Еще один инструмент – своп, когда клиенты могут обмениваться с банком валютой.

«Сейчас разрешен своп только в одну сторону: когда клиент размещает в банке валюту, а банк выдает ему гривну. Такие операции «обмена» валюты являются хеджирующими, поскольку позволяют просчитать возможные изменения курса. С нерезидентами банки могут проводить своп только в обратную сторону, когда банк от нерезидента гривну привлекает, а валюту размещает», – перечислила Татьяна Попович.

Следующий инструмент – это купля-продажа валютных ОВГЗ за гривну.

«Банки торгуют валютными ОВГЗ, и любое физическое и юридическое лицо может купить их за гривну по сегодняшнему рыночному курсу. Погашение производится Минфином непосредственно, минуя банк. К тому же ОВГЗ для физлиц не облагаются никакими налогами и военным сбором», – подчеркнула она.

Еще инструмент хеджирования – покупка еврооблигаций Украины за гривну внутри страны.

«Разница в том, что ОВГЗ – это инструмент внутреннего рынка, и доходность по ним крайне невысока. А вот по евробондам есть возможность предложить более высокую ставку. Это позволяет захеджировать, да еще и получить доход», – сказала Татьяна Попович.

Последним инструментом хеджа валютных рисков она назвала валютный фьючерс.

«До недавнего времени биржи были не готовы предоставить инфраструктуру по торговле фьючерсами. Так как нужно обеспечивать маржирование, страховой депозит и тому подобное. То есть риск-процедуры должны быть настроены очень качественно. Сейчас пара бирж уже готовы предоставить сервис, чтобы фьючерсы заработали в Украине. И я надеюсь, что первую операцию с физическими лицами, возможно, и юридическими, мы проведем уже в октябре», – сообщила Татьяна Попович.