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Volkswagen представил электрокар с запасом хода 402 км (фото)

Volkswagen представил электрокар с запасом хода 402 км (фото)

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый электрический кроссовер 2021 Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В электрокаре встроена батарея мощностью в 82 кВт в час и электрический двигатель мощностью 201 лошадиная сила. Электрокар 2021 Volkswagen ID.4. сможет проехать 402 км без подзарядки.

Отмечается, что в 2021 году компания намерена представить более сильную версию ID.4 с мощностью двигателя в 302 лошадиные силы. В Volkswagen также утверждают, что новый электрокар можно зарядить с 5% до 80% за примерно 38 минут.


Фото: Car Buzz

Автомобиль будет доступен в шести цветах: белом, черном, сером, серебристом, синем и красном. Стартовая цена до налогообложения составляет 39 995 долларов США. Первые продажи начнутся в первом квартале следующего года.


Фото: Car Buzz

По материалам УКРИНФОРМ
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