Какая ответственность ждет водителей, которые разговаривают по телефону за рулем

Водителю запрещено во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке (п.п.2.9.д ПДД).

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Такие ограничения связаны с тем, что при общении по «мобильному» реакция водителя замедляется, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Еще опаснее отправлять во время движения СМС, поскольку тогда внимание водителя не сосредоточено на дороге.

*Штраф * – 425 грн. (ч.2 ст.122 КУоАП). Постановление выносится инспектором на месте остановки.

Если же эти действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф составляет уже 680 грн или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года (ч.4 ст.122 КУоАП). В данном случае инспектор составляет протокол, который передается в суд.

Вместе с составлением протокола инспектор изымает временно водительское удостоверение до решения дела в суде. Водительское удостоверение хранится в отделении полиции до принятия решения судом по делу. На это время водителю выдается временный талон на право управления.

За разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять водительское удостоверение и передать дело на рассмотрение суда.

При этом наличие факта нарушения не освобождает инспектора от обязанности провести рассмотрение дела, как это предусмотрено законом, или составить протокол по предусмотренной процедуре. Если же этой процедуры не соблюдено, то штраф является незаконным.

Справка Finance.ua:

В Украине ужесточили наказание за угон авто. Теперь за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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