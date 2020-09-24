Какая ответственность ждет водителей, которые разговаривают по телефону за рулем

Водителю запрещено во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке (п.п.2.9.д ПДД).
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Такие ограничения связаны с тем, что при общении по «мобильному» реакция водителя замедляется, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Еще опаснее отправлять во время движения СМС, поскольку тогда внимание водителя не сосредоточено на дороге.
*Штраф * – 425 грн. (ч.2 ст.122 КУоАП). Постановление выносится инспектором на месте остановки.
Вместе с составлением протокола инспектор изымает временно водительское удостоверение до решения дела в суде. Водительское удостоверение хранится в отделении полиции до принятия решения судом по делу. На это время водителю выдается временный талон на право управления.
За разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять водительское удостоверение и передать дело на рассмотрение суда.
При этом наличие факта нарушения не освобождает инспектора от обязанности провести рассмотрение дела, как это предусмотрено законом, или составить протокол по предусмотренной процедуре. Если же этой процедуры не соблюдено, то штраф является незаконным.
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