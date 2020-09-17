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Samsung Electronics представил смартфон Galaxy S20 Fan Edition (фото)

Samsung Electronics представил смартфон Galaxy S20 Fan Edition (фото)

23 сентября Samsung Electronics представил смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE), новейший продукт флагманской серии Galaxy S, в котором сочетаются инновации премиальных смартфонов, которые пользователи ценят больше всего, и демократичную стоимость.

Камеры Galaxy S20 FE имеют большие сенсоры, которые вместе с технологией тетра-бининга (tetra-binning) и режима мультикадровой обработки (multi-frame processing), позволяют моментально получать более насыщенные и яркие фото даже в условиях слабого освещения – вы просто делаете снимки во время ужина в ресторане при тусклом свете или наблюдая за звездами.

Искусственный интеллект обнаружит и уберет лишние визуальные эффекты движущихся объектов съемки и предложит лучшие кадры, чтобы вы не потеряли ни одного яркого момента вашей жизни при любых обстоятельствах.

Смартфон Galaxy S20 FE получил усовершенствованный процессор для максимального удобства работы. Устройство идеально подходит для видеосъемки, интернет-серфинга или просмотра любимого видео на YouTube благодаря своему 6,5-дюймовому безрамочному Super AMOLED дисплею Infinity-O с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает чрезвычайно плавное прокручивание и отображение контента. Будьте готовы к новому опыту просмотра видео, суперплавного скролинга в Instagram, а также гейминга, которого вы не имели никогда ранее.

С 16 октября 2020 года модель Galaxy S20 FE будет доступна в продаже в Украине.

По материалам Finance.UA
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