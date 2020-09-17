НБУ повысит учетную ставку в начале 2021 года - прогноз ICU

Национальный банк будет вынужден повысить уровень учетной ставки в начале 2021-го года, на полгода раньше, чем это прогнозировал регулятор.

Такой прогноз озвучил глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук.

“Несмотря на низкие текущие показатели годовой инфляции, мы считаем, что цикл снижения учетной ставки НБУ закончился и после определенного выжидательного периода НБУ будет вынужден вновь повышать ставку.

Вероятно, это произойдет в начале следующего года, то есть на полгода раньше, чем заложено в июльский прогноз НБУ, однако не учитывал резкое повышение минимальной зарплаты в следующем году”, – пишет он.

Справка Finance.ua:

В Нацбанке заявили, что дальнейшие решения по учетной ставке зависят от развития ситуации с коронавирусом.

Все 9 членов комитета по монетарной политике Национального банка единогласно решили оставить учетную ставку в сентябре неизменной на уровне 6% годовых.

Национальный банк Украины ожидает сохранение учетной ставки 6% до конца 2020 года.

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