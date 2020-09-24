Пандемия оживила рынок планшетов. Самыми востребованными стали большие планшеты

Компания Strategy Analytics обнародовала прогноз по мировому рынку планшетных компьютеров на текущий и последующие годы. На фоне пандемии отрасль демонстрирует рост, не наблюдавшийся более пяти лет — с 2014-го.
Отмечается, что самоизоляция, дистанционное обучение и удалённая работа породили повышенный спрос на гаджеты с большим дисплеем — с диагональю 10 дюймов и более. По итогам текущего года на такие планшеты впервые в истории придётся более половины рынка, а именно 56%. В дальнейшем доля таких устройств в общем объёме продаж продолжит расти: ожидается, что в 2025-м эти планшеты займут практически две трети мирового рынка — 64 %.
Кроме того, наблюдается рост спроса на устройства «два в одном» с подсоединяемой клавиатурой. Если в прошлом году на такие гаджеты пришлось 30 % в общем объёме продаж, то в нынешнем году показатель возрастёт до 40 %. В 2025-м доля этих устройств может достичь 45 %.
По итогам текущего года в целом, считают эксперты Strategy Analytics, мировой рынок планшетов покажет 1-процентный рост: в глобальном масштабе будут реализованы приблизительно 160,8 млн гаджетов.
В 2021 году, полагают аналитики, начнёт формироваться сегмент планшетов, оснащённых гибким дисплеем: такие устройства смогут занять 1 % отрасли. А в 2025 году доля гибких планшетных компьютеров увеличится до 5 %.
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