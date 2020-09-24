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Иран будет выпускать дешевый седан на платформе PSA (фото)

Иран будет выпускать дешевый седан на платформе PSA (фото)

В Сети показали официальные изображения нового недорогого седана K132, который будет выпускать в Иране концерн Iran Khodro. Он построен на платформе французской группы PSA.

У седана K132 будет 92,5% компонентов иранского производства. Только 7,5% — это иностранные компоненты.

Иранский седан имеет такое же шасси и несущую раму кузова, как французские автомобили Peugeot 301 / Citroen C-Elysee. Дело в том, что они построены на одной платформе. Но вот внешне они друг от друга отличаются.

Длина седана K132 составляет 4505 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм, а колесная база — 2652 мм.

Под капотом автомобиля будет находиться 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Мотор соответствует стандарту Евро-5.

По материалам autonews.ua
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