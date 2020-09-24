0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 346 0

Неуплата алиментов: должников привлекают к общественно полезным работам

Неуплата алиментов: должников привлекают к общественно полезным работам

Органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции составили более 50 тысяч протоколов в отношении физических лиц, задолжавших с выплатой алиментов. Часть должников после составления протокола оплатила долг в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-центр Минюста.

Отмечается, что сейчас по протоколам о неуплате алиментов на содержание ребенка судом вынесено 13 210 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Кроме того, составлено 134 протокола о неуплате алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями, предусмотренных ч. 2 статьи 183-1 КУоАП. 129 протоколов направлено в суд. Судом вынесено 44 постановления о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

За повторное в течение года совершение правонарушения по неуплате алиментов органы ГИС составили 513 протоколов, 508 из которых направлены в суд. Судом вынесено 340 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ от 240 до 360 часов.

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112 об индексации алиментов.
  • Минимальный размер алиментов с 1 июля составляет: для детей до 6 лет – 929,50 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.