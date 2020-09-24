Неуплата алиментов: должников привлекают к общественно полезным работам

Органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции составили более 50 тысяч протоколов в отношении физических лиц, задолжавших с выплатой алиментов. Часть должников после составления протокола оплатила долг в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-центр Минюста.

Отмечается, что сейчас по протоколам о неуплате алиментов на содержание ребенка судом вынесено 13 210 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Кроме того, составлено 134 протокола о неуплате алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями, предусмотренных ч. 2 статьи 183-1 КУоАП. 129 протоколов направлено в суд. Судом вынесено 44 постановления о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

За повторное в течение года совершение правонарушения по неуплате алиментов органы ГИС составили 513 протоколов, 508 из которых направлены в суд. Судом вынесено 340 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ от 240 до 360 часов.

Справка Finance.ua:

1 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112 об индексации алиментов.

Минимальный размер алиментов с 1 июля составляет: для детей до 6 лет – 929,50 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.

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