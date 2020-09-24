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1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)

1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)

Люксовый бренд Gucci продает джинсовые комбинезоны с пятнами по 1400 долларов. Об этом пишет nypost.

Как пишет издание, это идеальный вариант для позеров, которые хотят выглядеть суровыми, но на самом деле просто богаты.

«Этот джинсовый комбинезон изготовлен из органического хлопка и специально обработан для создания эффекта потертостей», – говорится в описании “грязного” комбинезона, который дебютировал на подиуме как часть коллекции в стиле гранж еще в январе и теперь доступен в магазинах и онлайн.

«Он производится путем выращивания и производства без использования вредных химикатов, пестицидов или искусственных удобрений», – говорится в описании на сайте Gucci.com.

Но настоящие фермеры считают, что эти модные штаны нужно “выгонять на пастбище”.

Грязный комбинезон – не единственный загрязненный дизайн в последней мужской коллекции Gucci: пара штанов из экологически чистого денима обойдется покупателям в 769 долларов и будет обладать такими же выцветшими коленями.

По материалам Finance.UA
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