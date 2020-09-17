Коррумпированная судебная система ставит под угрозу получение транша МВФ - эксперт

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина продолжает переговоры с западными партнерами о получении транша МВФ. А премьер Денис Шмыгаль, в свою очередь, предлагает начать консультации с Фондом в режиме онлайн.

Однако эксперты скептичны в своих оценках касательно возможности получить Украиной деньги от МВФ до конца текущего года. И главную причину видят в коррумпированности украинских судов, приводя в качестве примера так называемое дело “Суркисов-Привата”.

Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт ОО “Бюро анализа политики” Виктор Бобыренко.

“МВФ нам денег не даст, если мы не закроем несколько вопросов, один из них – дело “Привата-Суркисов”. Получается, что судебная система Украины играет против Украины. То есть она наша – украинская, а играет против нас. И гарантированно, если эта проблема не будет решена, – а именно неотвратимость того, что Суркисы или другие лица, которые связаны с “Приватом”, который был ограблен и фактически доведен до банкротства, и государству пришлось национализировать банк, чтобы спасти банковскую систему – в такой ситуации МВФ средств нам не даст. И 1,5 млрд, которые должны были нам зайти еще в сентябре – никто и в декабре нам их не даст. Это все предвыборные лозунги”, – сказал он.

Эксперт напомнил о существовании отчета американской компании Kroll, который ставит под сомнение вообще законность происхождения средств на “приватовских” счетах оффшорных компаний Суркисов.

“Отчет Kroll есть. И его суд должен был принять как доказательную базу. Почему этого не происходит? Потому что судебная система у нас коррумпированная, и купленный суд и нечестный – именно он ставит под сомнение получение транша МВФ”, – резюмировал Бобыренко.

Напомним, в перечне опасений МВФ о выделении Украине очередного транша значится вопрос независимости НБУ и антикоррупционных органов, а также само дело “Суркисов-Привата”.