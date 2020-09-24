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Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривен

Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривен

Если сейчас минимальный размер пенсии составляет 1 712 гривен, то с декабря он вырастет до 1 769 – прибавка составит 57 гривен.

Максимальная пенсия по закону должна превышать минимальную в десять раз, поэтому и доплата будет десятикратной – 570 гривен.

Но достанется она только тем, кто прежде получал пенсию меньше положенной ему (иначе говоря, ему выдавалась только максимальная пенсия 17 120 гривен, несмотря на полагающиеся доплаты).

Кроме того, пересмотрят и размер доплат за трудовой стаж сверх – тридцати лет для женщин и 35 для мужчин. За каждый дополнительный год пенсионер сейчас получает 17,1 гривны, а будет получать 17,6.

Существуют и льготные категории, для которых пенсия также возрастёт, но несущественно. Так, у шахтёров прибавка составит 170 гривен, у орденоносцев и лиц со званиями «народных» и «заслуженных» – от 11,4 до 22,8 гривны.

Если же кто-то получает обычную пенсию по возрасту больше нового минимума – 1 769 гривен – то прибавка ему не полагается. Это же касается и тех, кто вышел на пенсию в нынешнем или прошлом году.

Не будет пересмотрен и размер пенсий по инвалидности. Согласно закону, она составляет определённый процент (какой именно, зависит от группы инвалидности) от той выплаты, которую получал бы человек, если бы смог доработать до пенсионного возраста. Однако, в отличие от обычных пенсионеров, здесь не идёт в счёт трудовой стаж.

Специалисты Минсоцполитики сделали подсчёты, которые показывают: хоть сколько-нибудь заметное повышение пенсии затронет около трёх миллионов граждан, то есть примерно троих из каждых десяти пенсионеров. Остальные даже не заметят перемен.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу “автоматическое назначение пенсии”. Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию.
  • Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда. Согласно законодательству, у них есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше остальных, сообщает ПФУ.
По материалам PolitekA
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