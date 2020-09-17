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За нарушение пожарных норм усилят ответственность

За нарушение пожарных норм усилят ответственность

Кабинет министров подготовил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

Штрафы. Предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.

“Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их (штрафы – ред.) необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 000 гривен”, – сказал Шмыгаль.

По материалам Finance.UA
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