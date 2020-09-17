За нарушение пожарных норм усилят ответственность

Кабинет министров подготовил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

Штрафы. Предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.

“Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их (штрафы – ред.) необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 000 гривен”, – сказал Шмыгаль.