За нарушение пожарных норм усилят ответственность

Кабинет министров подготовил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.
Штрафы. Предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.
“Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их (штрафы – ред.) необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 000 гривен”, – сказал Шмыгаль.
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