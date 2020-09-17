Автомобили научат узнавать своих владельцев в лицо

Вслед за производителями смартфонов, технологию разблокировки по лицу начинают вводить и производители авто.
Например, Cadillac анонсировала собственный вариант системы Face ID, благодаря которому автомобили будут узнавать своих владельцев в лицо.
Заявляется, что первым выпущенным с данной функцией транспортным средством станет компактный кроссовер Cadillac XT4. Так, планируется, что в центральную стойку кузова со стороны водителя будут встроены двойная инфракрасная камера и подсветка для нее, с помощью которых автомобилем можно будет пользоваться и вовсе без какого-либо ключа зажигания. В случае, если у Cadillac XT4 все же не выйдет распознать владельца по лицу, тогда в автомобиле будет резервная система аутентификации, по отпечатку пальца.
Отметим, что на данный момент компания-производитель заявила, что все прелести новой функции первоочередно станут доступны для клиентов из Китая. Как скоро нечто подобное появится на глобальном рынке, пока что не известно.
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