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В Израиле научат дорогу заряжать аккумуляторы электрокаров во время движения

В Израиле научат дорогу заряжать аккумуляторы электрокаров во время движения

Власти муниципалитета Тель-Авив-Яффа объявили о старте пилотного проекта по практическому применению инновационной системы зарядки электромобилей во время движения на дорогах.

Как уточняет Autoevolution, в случае успеха с автобусами система может быть распространена и на легковые электрокары.

Электрическая дорога должна стать альтернативой традиционным стационарным зарядным станциям. Она обеспечивает транспорту возможность пополнения заряда аккумулятора на ходу: тем самым автобусы с электроприводом не будут простаивать, теряя время на зарядку батарей.

Индукционные катушки планируют размещать под асфальтом проезжей части, а движущиеся по ней электробусы оснащать специальными приёмниками и аккумуляторами. Насколько эффективна окажется подобная система, неизвестно: это и планируется выяснить в рамках пилотного проекта.

Беспроводной зарядкой оснастят 600-метровый участок дороги на двухкилометровом маршруте общественного транспорта, соединяющем железнодорожную станцию Тель-Авивского университета с терминалом в районе Рамат Авив.

Компания, создающая новую инфраструктуру в Израиле, намерена провести аналогичные испытания и на территории Германии.

По материалам internetua.com
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