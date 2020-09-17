Ford запустит производство пяти новых электрифицированных моделей в Канаде

Американский автопроизводитель Ford собирается инвестировать в свои предприятия в Канаде около полутора миллиардов долларов на производство пяти новых электрифицированных моделей.

В настоящее время на заводе близ Онтарио собираются модели Ford Edge и Lincoln Nautilus, которые имеют общее шасси.

К 2023 году Ford планирует отказаться от сборки этих автомобилей, чтобы заменить их гибридными или полностью электрическими моделями.

Таким образом, в 2023 году на рынке начнут появляться электрифицированные автомобили Ford, а уже к 2025 году компания планирует наладить в Онтарио сборку пяти новых моделей.

К сожалению, информации о том, что это будут за автомобили, Ford не разглашает.

Кроме этого стало известно, что завод, на котором производятся 6,8-литровые дизельные моторы, также получит средства на перепрофилирование на производство аккумуляторов для новых моделей.