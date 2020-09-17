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Google отказывается от платных расширений в браузере Chrome

Google отказывается от платных расширений в браузере Chrome

На протяжении десяти лет пользователи браузера Chrome с помощью магазина Google Web Store оснащали веб браузер дополнительными функциями. Накануне представители Google официально заявили, что внедряют бессрочный запрет на любое коммерческое использование магазина.

Еще в начале этого года Google ввела временное ограничение, согласно которому разработчики расширений для онлайн-магазина Chrome Web Store потеряли возможность монетизации на площадке, сообщает ZDnet.

Причиной такого решения стал рост количества попыток взлома учетных записей пользователей и других мошеннических операций. Через полгода Google заявила о том, что ограничение становится постоянным.

Начиная с 1 декабря 2020 года в Google Chrome Web Store больше не будет категории бесплатных пробных аддонов, а ссылки на подобные расширения будут закрыты. Через месяц в магазине будет полностью отключена платежная система.

В перспективе Google также планирует отключить инструмент лицензирования, с помощью которого разработчики могли проверять оплату загрузок. Кроме того, компания прекращает автоматическое продление уже активных платных подписок.

Разработчикам, заинтересованным в создании и распространении платных расширений, представители Google порекомендовали переходить на сторонние сервисы и инструменты лицензирования.

По материалам Телеканал 24
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