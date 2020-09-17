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Фонд гарантирования продает пул активов двух банков

Фонд гарантирования продает пул активов двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу пул активов АО “Дельта Банк” и АО “Финансы и кредит”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Девятого октября Фондом гарантирования назначены торги по продаже пула активов АО “Дельта Банк” и АО “Финансы и кредит”. В состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц. Часть из них находятся в залоге НБУ. Общая сумма задолженности по кредитным договорам составляет 9,55 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам – почти 5 лет. По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства. В отношении 8 кредитов – уголовные дела, 4 на проработке Государственной исполнительной службы.

Торги состоятся на площадке DebtX по голландской модели аукциона. Начальная цена лота – 332,25 млн грн.

Пул в таком составе уже не единожды выставлялся на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.

Основными объектами залога по кредитам в составе пула являются несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 м кв., расположенных в Полтавской области. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

Речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия, или имущества в залоге по этим кредитам. Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.

По материалам УКРИНФОРМ
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