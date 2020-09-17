СБУ разоблачила "металлические" мошенничества на львовском заводе Укрзализныци

Служба безопасности Украины уличила руководство ЧАО «Львовский локомотиворемонтный завод», который входит в структуру Укрзализныци, в завладении имуществом предприятия.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным досудебного следствия, должностные лица ремонтного предприятия разработали схему присвоения лома цветных и черных металлов, который накапливался в результате хозяйственной деятельности и не отражался в бухгалтерском учете. Для этого злоумышленники подделывали юридическую и финансовую отчетность.
По фиктивным документам, лом якобы возвращался фирмам, которые ранее осуществляли на заводе техническое обслуживание и ремонт техники и подвижного состава. На самом же деле лом цветных и черных металлов вывозили на территорию аффилированных с руководством завода коммерческих структур для реализации.
“Только по одному полностью задокументированному эпизоду этой схемы злоумышленники присвоили более 22 тонн металла на почти 1 миллион гривен. Инициированной СБУ инвентаризацией на предприятии выявлено еще 891 тонну неучтенного лома цветных и черных металлов, которые дополнительно поставлены на баланс предприятия”, – рассказали в спецслужбе.
По результатам следственных действий, в том числе обысков по местам работы и проживания фигурантов производства, изъята финансово-хозяйственная документация и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность руководства завода.
Бывшим и действующим руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
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