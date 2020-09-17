Opera упростила функцию синхронизации в новых версиях десктопного и Android-браузера

Оpera выпустила сегодня обновленные версии браузеров для Android и компьютеров с совершенно новыми возможностями синхронизации между ними. Opera для Android достигла своей 60-й версии, а Opera для компьютеров – 71-й.
Новая версия флагманского браузера Opera для Android получила полностью переработанную функцию синхронизации, в основе которой теперь лежит обычное сканирование QR-кода для установки соединения между Opera на устройстве Android и Opera для компьютеров на Windows, MacOS или Linux.
В браузере Opera для Android также появилась популярная функция Мой Flow, которая уже есть в браузере Opera Touch, а также новая функция Подсказки на домашней странице.
Новая версия браузера Opera для компьютеров получила полезную функцию Easy Files. Теперь прикрепляя файлы в браузере Opera, Easy Files будет показывать список недавно загруженных файлов, помогая тем самым быстро выбрать нужный файл без необходимости искать его в папках или запоминать его имя.
Между устройствами будут синхронизированы все пароли, закладки, экспресс-панель, история браузера и открытые вкладки, а также интегрированная функция Мой Flow.
Несмотря на то, что теперь функция синхронизации не требует ввода логина и пароля, у пользователей по-прежнему остается возможность обновить свое соединение с помощью своего email-аккаунта и пароля. В этом случае, они смогут восстановить свои данные при утере устройств.
Новая версия также получила функцию Мой Flow, которая уже присутствует в браузере Opera Touch и позволяет пользователям делиться с самими собой файлами, ссылками, YouTube-видео, фото и личными заметками, отправляя их с мобильного или десктопного браузера Opera.
Пользователи могут посылать ссылки, текст и изображения в Мой Flow, просто выделив их и выбрав “Послать в Мой Flow” из контекстного меню. Они также могут поделиться текущим сайтом, кликнув на стрелку в правой части адресной строки десктопного браузера или на странице контекстного меню в правом углу Opera для Android. Мой Flow также позволяет пользователям помещать и загружать файлы весом до 10 MB, которые затем в течение 48 часов можно скачать оттуда на другое устройство перед тем, как эти файлы будут автоматически удалены.
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