В Минздраве сообщили, когда медики начнут получать повышенные зарплаты

Медицинские работники начнут получать повышенные зарплаты уже в конце текущего месяца. На повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания с Президентом Владимиром Зеленским, передает Офис президента.
По его словам, сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены.
“Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами”, – заявил Зеленский.
Отметим, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.
В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут осуществлены доплаты:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 1114 6
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2596 5
В госбюджете-2021 предусмотрят средства на лаборатории по разработке вакцин3 ч. назад - 52 2
Украинцы за месяц занесли в банки более 1 млрд грн - ФГВФЛ4 ч. назад - 286 1
В Нафтогазе рассказали о перспективных услугах для населения4 ч. назад - 185 1
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2596 5
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1491
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто3 ч. назад - 1162 1
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 1114 6
Данилишин назвал объем дефицита валюты на рынкеВчера, 20:00 - 1065
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1335
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 767 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3186 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 909
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 636