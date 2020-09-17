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В Минздраве сообщили, когда медики начнут получать повышенные зарплаты

В Минздраве сообщили, когда медики начнут получать повышенные зарплаты

Медицинские работники начнут получать повышенные зарплаты уже в конце текущего месяца. На повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания с Президентом Владимиром Зеленским, передает Офис президента.

По его словам, сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены.

“Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами”, – заявил Зеленский.

Отметим, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут осуществлены доплаты:

  • врачам – 3561 гривна в месяц;
  • специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием – 2361 гривна;
  • младшему медперсоналу – 1181 гривна.

Справка Finance.ua:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение зарплаты врачам от 22 до 25 тысяч гривен. При этом зарплата младшего медперсонала должна составлять не менее 12 тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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