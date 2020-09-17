Законопроект о налогообложении доходов от азартных игр имеет коррупционные риски - комитет

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей и альтернативные к нему не отвечающими требованиям антикоррупционного законодательства и содержащими коррупционные риски.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
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“… проект Закона „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей“ № 2713-д и альтернативные к нему № 2713, 2713-1, 2713-2 и 2713-3 признаны не отвечающими требованиям антикоррупционного законодательства и содержащими коррупционные риски, поскольку предусматривают освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы выигрышей от азартных игр и лотерей. Такая норма влечет риски легализации незаконных доходов. Кроме того, предусмотрены различные виды налогообложения для азартных игр и лотерей”, — говорится в сообщении.
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