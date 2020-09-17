0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Законопроект о налогообложении доходов от азартных игр имеет коррупционные риски - комитет

Законопроект о налогообложении доходов от азартных игр имеет коррупционные риски - комитет

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей и альтернативные к нему не отвечающими требованиям антикоррупционного законодательства и содержащими коррупционные риски.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Читайте также: Закон об игорном бизнесе опубликовали в Голосе Украины

“… проект Закона „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей“ № 2713-д и альтернативные к нему № 2713, 2713-1, 2713-2 и 2713-3 признаны не отвечающими требованиям антикоррупционного законодательства и содержащими коррупционные риски, поскольку предусматривают освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы выигрышей от азартных игр и лотерей. Такая норма влечет риски легализации незаконных доходов. Кроме того, предусмотрены различные виды налогообложения для азартных игр и лотерей”, — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Законопроект №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” был принят Верховной Радой 16 июля.
  • Дмитрий Разумков подписал документ 28 июля, на очереди – подпись Президента Украины Владимира Зеленского.
  • Государственное агентство развития туризма предостерегает Верховную Раду от принятия законопроекта №2673 по гостиничной отрасли.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.