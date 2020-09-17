Pинок офисной недвижимости в Киеве обвалился на 42% во 2 квартале

Вследствие пандемии COVID-19, ВВП Украины сократился на 9,9% во 2 квартале (по сравнению с 1 кварталом), и на 11,4% г/г, что негативно сказалось на предпринимательской активности в стране.

Об этом пишет Стройпортал.

Уровень безработицы в Киеве достиг 6,8% в 1 квартале 2020 (0,6 п.п. г/г). Индекс деловых ожиданий во 2 квартале упал на 20,7 п.п. с начала года, и составил 92,4 во время пандемии COVID-19 на фоне растущих финансовых и политических рисков.

Тенденции. Арендная активность на рынке офисной недвижимости замедлились в Киеве и общее валовое поглощение составило примерно 42 000 кв.м (-42% г/г). Сделки по аренде преимущественно были обусловлены необходимостью компаний обновить офисы, а некоторые стратегические решения такого рода были вызваны пандемией COVID-19, даже в такие короткие сроки после начала карантина. Местами наблюдалась практика сокращения арендных площадей, также вызванная пандемией COVID-19.

Во втором квартале на рынке было зафиксировано несколько быстрых сокращений площадей среди ИТ-арендаторов, таких как EPAM и SoftServe, у которых была закреплена возможность уменьшить офисную площадь. Рассматривая структуру валового поглощения, примерно 29% валового поглощения приходится на IT-компании, которые составляют наибольшую долю спроса на офисную недвижимость несколько лет подряд.

Арендаторы в сегменте коворкинг и сервисных офисов и сегмента оптовой торговли и ритейла составили примерно 11% и 10% в структуре валового поглощения, соответственно.

В 1 кв. 2020 года крупнейшей завершенной сделкой в сегменте стала аренда помещения компанией Vodafone (7800 кв.м) в БЦ Sigma, в рамках стратегии консолидации компании – объединение нескольких малых и средних офисов в одном большом офисе нецентрального расположения. Стоит отметить еще одну крупную сделку на рынке – переезд международной IT-компании (название конфиденциально) в помещение площадью 1500 кв.м в БЦ Astarta.

Также, одна сделка по продаже офисной недвижимости конечному потребителю была зафиксирована во 2 кв. 2020 года: Фонд гарантирования вкладов Украины приобрел бывшее здание «Надра Банка» (11 200 кв.м) по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17 для собственного пользования. Данное соглашение повысило долю государственного сектора в валовом поглощении до 32% в течение 1П 2020 года.

Справка Finance.ua:

По результатам глобального опроса международной консалтинговой компанией 8 из 10 человек после карантина хотели бы работать удаленно хотя бы один день в неделю. Однако, такая тенденция не станет причиной массового отказа от офисов. Напротив, компании будут больше инвестировать в качество офисов, создавая менее плотные помещения с большим количеством общих пространств. Ведь не все способны продуктивно работать в домашних условиях.

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