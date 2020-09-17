Pинок офисной недвижимости в Киеве обвалился на 42% во 2 квартале

Вследствие пандемии COVID-19, ВВП Украины сократился на 9,9% во 2 квартале (по сравнению с 1 кварталом), и на 11,4% г/г, что негативно сказалось на предпринимательской активности в стране.
Об этом пишет Стройпортал.
Уровень безработицы в Киеве достиг 6,8% в 1 квартале 2020 (0,6 п.п. г/г). Индекс деловых ожиданий во 2 квартале упал на 20,7 п.п. с начала года, и составил 92,4 во время пандемии COVID-19 на фоне растущих финансовых и политических рисков.
Тенденции. Арендная активность на рынке офисной недвижимости замедлились в Киеве и общее валовое поглощение составило примерно 42 000 кв.м (-42% г/г). Сделки по аренде преимущественно были обусловлены необходимостью компаний обновить офисы, а некоторые стратегические решения такого рода были вызваны пандемией COVID-19, даже в такие короткие сроки после начала карантина. Местами наблюдалась практика сокращения арендных площадей, также вызванная пандемией COVID-19.
Во втором квартале на рынке было зафиксировано несколько быстрых сокращений площадей среди ИТ-арендаторов, таких как EPAM и SoftServe, у которых была закреплена возможность уменьшить офисную площадь. Рассматривая структуру валового поглощения, примерно 29% валового поглощения приходится на IT-компании, которые составляют наибольшую долю спроса на офисную недвижимость несколько лет подряд.
Арендаторы в сегменте коворкинг и сервисных офисов и сегмента оптовой торговли и ритейла составили примерно 11% и 10% в структуре валового поглощения, соответственно.
В 1 кв. 2020 года крупнейшей завершенной сделкой в сегменте стала аренда помещения компанией Vodafone (7800 кв.м) в БЦ Sigma, в рамках стратегии консолидации компании – объединение нескольких малых и средних офисов в одном большом офисе нецентрального расположения. Стоит отметить еще одну крупную сделку на рынке – переезд международной IT-компании (название конфиденциально) в помещение площадью 1500 кв.м в БЦ Astarta.
Также, одна сделка по продаже офисной недвижимости конечному потребителю была зафиксирована во 2 кв. 2020 года: Фонд гарантирования вкладов Украины приобрел бывшее здание «Надра Банка» (11 200 кв.м) по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17 для собственного пользования. Данное соглашение повысило долю государственного сектора в валовом поглощении до 32% в течение 1П 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский прогнозирует до конца года "ощутимое и устойчивое" восстановление экономики6 ч. назад - 623 9
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 3378 6
Украинцы за месяц занесли в банки более 1 млрд грн - ФГВФЛ10 ч. назад - 537 5
Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ8 ч. назад - 427 4
ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но есть условие11 ч. назад - 608 3
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 3378 6
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто9 ч. назад - 2112 1
Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартиры5 ч. назад - 2110 3
Черкассы и Житомир могут получить скоростное железнодорожное сообщение с Киевом7 ч. назад - 990
Долги при разводе: кому выплачивать12 ч. назад - 945
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-195 ч. назад - 133
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1365
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 778 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3216 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 921