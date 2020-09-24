Илон Маск заявил, что Tesla ждут большие проблемы

Основатель и генеральный директор корпорации Tesla Илон Маск рассказал о трудностях, которые ждут его компанию в будущем.

Трудности заключаются в необходимости наращивания производства. В связи с этим компания планирует использовать для производства автомобилей полностью автономное предприятие, где машины будут собирать роботы.

Однако в этом случае возникли бы трудности при производстве кузовов авто. Для этого Маск решил заменить 70 компонентов на один модуль, который изготовлен с помощью крупнейшей в мире машины по литью алюминия.

Напомним, накануне ежегодного мероприятия Battery Day акции Tesla упали на 6%.