Украинцы за месяц занесли в банки более 1 млрд грн - ФГВФЛ

Сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов на 1 сентября составила 554,5 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем на 1 августа (553,4 млрд грн).

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Вклады в гривне Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2020 года вклады в гривне составили 318,7 млрд грн (+1,3 млрд грн за месяц);

Вклады в иностранной валюте – 235,8 млрд грн (-0,2 млрд грн).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 4,1%, а сумма их вкладов на 1 сентября составила 41,1 млрд грн (7,4% от общей суммы вкладов).

Вклады 98,1% вкладчиков в банках – участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 218,7 млрд грн.

Напомним, ФГВФЛ развеял мифы по гарантированию вкладов. Фонд продолжает выплачивать деньги вкладчикам тех банков, ликвидация которых еще не закончилась. За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму более 94 млрд грн.

Справка Finance.ua:

На 1 сентября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

Фонд разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Об этом рассказала Глава фонда гарантирования Светлана Рекрут.

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