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Зеленский поручил Кабмину погасить долги перед производителями электроэнергии

Зеленский поручил Кабмину погасить долги перед производителями электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики. Соответствующий указ был обнародован 22 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Кабинет Министров в течение двух месяцев должен внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также правительство обязано внести в Раду для рассмотрения изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков, который формируется в соответствии с законом “Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности”.

Кроме того, Кабмин должен разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года “Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность”.

Также правительство должно обеспечить усовершенствование управления госпредприятием “Энергоатом”. В частности, ускорить подготовку и проведение корпоратизации предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабмину.

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение образовавшейся задолженности перед производителями электрической энергии госсектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

По материалам РБК-Украина
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