Киевская фабрика "Рошен" планирует эмиссию акций на 1 миллиард гривен

ЧАО “Киевская кондитерская фабрика “Рошен” планирует увеличить свой уставный капитал путем допэмиссии акций – с 505,8 млн грн до 1,5 млрд грн, а допэмиссия акций составит 4 млрд штук.
Об этом сообщает “Украинский капитал” со ссылкой на базу данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг.
Отмечается, что 26 октября на годовом собрании акционеров рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании за счет дополнительных взносов.
“Это будет выполнено путем дополнительной эмиссии простых именных дополнительных акций Общества стоимостью 25 копеек каждая. Общая номинальная стоимость эмиссии составит 1 млрд грн.
После увеличения уставный капитал общества составит 1,5 млрд, что составит 6 млрд штук простых именных акций”, – говорится в сообщении.
Также в октябре рассмотрят распределение 8,3 млн грн прибыли, полученной в 2019 году.
416,6 тыс грн чистой прибыли планируют направить на пополнение резервного капитала, а 7,9 млн грн оставить нераспределенной.
“Киевская кондитерская фабрика “Рошен” не планирует начислять и платить дивиденды.
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