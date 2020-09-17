Летающее такси Volocopter принимает бронирование на первые полеты: известны цены (фото)

Немецкий авиационный стартап Volocopter уже неоднократно привлекал внимание общественности своими разработками в области летающих такси и воздушных грузоперевозок. Недавно представители компании сообщили о старте предварительного бронирования билетов, а также назвали цены на полеты собственного аэротакси.
Рынок летающих такси привлекает все больше крупных компаний и небольших стартапов. Кроме одного из первопроходцев – Lilium – об аналогичных разработках сообщили Toyota, Hyundai, Uber и многие другие, сообщает 24 канал.
Все разработки пока находятся на стадии испытаний, демонстрируются рабочие прототипы аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL). Сделать первый шаг в направлении коммерческих полетов решил немецкий стартап Volocopte, который сообщил о возможности забронировать место для полета на аэротакси, отмечает The Verge.
Стоимость билета оценена в 300 евро (9956 гривен), полет продлится всего 15 минут, а общее количество бронирований не превысит 1000 мест. На самом деле неизвестны точные сроки, когда владельцы билетов смогут ими воспользоваться. Сообщается, что это случится в течение 12 месяцев с момента коммерческого запуска проекта, который должен состояться через два-три года. При этом летательный аппарат активно тестируется в городах по всему миру, включая Сингапур, Хельсинки, Дубаи и Брухзаль (месторасположение штаб-квартиры Volocopter).
Судя по всему, коммерческие полеты будут проводиться на аппарате Volocopter 2X, представляющем собой овальный одноместный мультикоптер с 18 огромными несущими винтами. Дальность полета пока небольшая, она не превышает 27 километров или 30 минут в воздухе. Вероятно, компания сосредоточится на быстрых перевозках из одного пункта в другой. Например, если кто-то опаздывает в аэропорт или на важную встречу.
Фото: The Verge
Volocopter уже удалось привлечь 55,3 миллиона долларов инвестиций. Стартап создал совместное предприятие с китайской Geely и получил финансирование от Daimler (Mercedes-Benz) и Intel.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3186 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 2906 11
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)Вчера, 09:32 - 1680 8
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 612 4
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 1827 4
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3186 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 2906 11
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2434
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 1827 4
В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсииВчера, 09:00 - 1759
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1261
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 727 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3132 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 887
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 620