Летающее такси Volocopter принимает бронирование на первые полеты: известны цены (фото)

Немецкий авиационный стартап Volocopter уже неоднократно привлекал внимание общественности своими разработками в области летающих такси и воздушных грузоперевозок. Недавно представители компании сообщили о старте предварительного бронирования билетов, а также назвали цены на полеты собственного аэротакси.

Рынок летающих такси привлекает все больше крупных компаний и небольших стартапов. Кроме одного из первопроходцев – Lilium – об аналогичных разработках сообщили Toyota, Hyundai, Uber и многие другие, сообщает 24 канал.

Все разработки пока находятся на стадии испытаний, демонстрируются рабочие прототипы аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL). Сделать первый шаг в направлении коммерческих полетов решил немецкий стартап Volocopte, который сообщил о возможности забронировать место для полета на аэротакси, отмечает The Verge.

Стоимость билета оценена в 300 евро (9956 гривен), полет продлится всего 15 минут, а общее количество бронирований не превысит 1000 мест. На самом деле неизвестны точные сроки, когда владельцы билетов смогут ими воспользоваться. Сообщается, что это случится в течение 12 месяцев с момента коммерческого запуска проекта, который должен состояться через два-три года. При этом летательный аппарат активно тестируется в городах по всему миру, включая Сингапур, Хельсинки, Дубаи и Брухзаль (месторасположение штаб-квартиры Volocopter).

Судя по всему, коммерческие полеты будут проводиться на аппарате Volocopter 2X, представляющем собой овальный одноместный мультикоптер с 18 огромными несущими винтами. Дальность полета пока небольшая, она не превышает 27 километров или 30 минут в воздухе. Вероятно, компания сосредоточится на быстрых перевозках из одного пункта в другой. Например, если кто-то опаздывает в аэропорт или на важную встречу.



Фото: The Verge

Volocopter уже удалось привлечь 55,3 миллиона долларов инвестиций. Стартап создал совместное предприятие с китайской Geely и получил финансирование от Daimler (Mercedes-Benz) и Intel.