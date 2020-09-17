LG придумала мобильный компьютер со сворачивающимся гибким дисплеем

Южнокорейская компания LG, по сообщению ресурса LetsGoDigital, запатентовала устройство, выполненное на основе гибкого дисплея. Не исключено, что в обозримом будущем такой гаджет будет показан в виде рабочего прототипа.
Информация о новинке опубликована на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO). Как можно видеть на иллюстрациях, речь идёт о мобильном настольном аппарате в корпусе в виде прямоугольного параллелепипеда. Этот гаджет будет оснащён вытягивающимся гибким экраном.
Схема: letsgodigital.org
Взаимодействовать с панелью пользователи смогут при помощи специального пера, для хранения которого предусмотрен отсек в боковой части. Вытягивать экран можно будет либо вручную, либо моторизованным способом — при помощи специальных кнопок.
На верхней панели корпуса предусмотрен традиционный экран в виде полосы. На нём сможет отображаться различная информация и сведения о текущем статусе. Кроме того, упомянута встроенная камера для фото- и видеосъёмки.
Сведений о предназначении новинки пока нет. Возможно, гаджет сможет стать альтернативой планшету или смарт-дисплею. Есть также вероятность, что проектируется некое обучающее устройство.
Так или иначе, но сейчас изделие существует только в патентной документации. О планах LG по его выводу на коммерческий рынок ничего не сообщается.
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