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LG придумала мобильный компьютер со сворачивающимся гибким дисплеем

LG придумала мобильный компьютер со сворачивающимся гибким дисплеем

Южнокорейская компания LG, по сообщению ресурса LetsGoDigital, запатентовала устройство, выполненное на основе гибкого дисплея. Не исключено, что в обозримом будущем такой гаджет будет показан в виде рабочего прототипа.

Информация о новинке опубликована на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO). Как можно видеть на иллюстрациях, речь идёт о мобильном настольном аппарате в корпусе в виде прямоугольного параллелепипеда. Этот гаджет будет оснащён вытягивающимся гибким экраном.


Схема: letsgodigital.org

Взаимодействовать с панелью пользователи смогут при помощи специального пера, для хранения которого предусмотрен отсек в боковой части. Вытягивать экран можно будет либо вручную, либо моторизованным способом — при помощи специальных кнопок.

На верхней панели корпуса предусмотрен традиционный экран в виде полосы. На нём сможет отображаться различная информация и сведения о текущем статусе. Кроме того, упомянута встроенная камера для фото- и видеосъёмки.

Сведений о предназначении новинки пока нет. Возможно, гаджет сможет стать альтернативой планшету или смарт-дисплею. Есть также вероятность, что проектируется некое обучающее устройство.

Так или иначе, но сейчас изделие существует только в патентной документации. О планах LG по его выводу на коммерческий рынок ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
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