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Японская компания Ushio выпустила УФ-лампу, которая уничтожает коронавирус (фото)

Японская компания Ushio выпустила УФ-лампу, которая уничтожает коронавирус (фото)

Крупный японский производитель светового оборудования Ushio Inc. выпустил ультрафиолетовую лампу, которая может убивать коронавирус, не причиняя вреда здоровью человека. Это первая в мире лампа такого типа, пишет Kyodo News.

УФ-лампа «Care 222», разработанная Ushio совместно с Колумбийским университетом, будет использоваться для дезинфекции помещений, где находятся многие и риск заражения вирусом высок, например, автобусы, поезда, лифты и офисы, говорится в сообщении компании.

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УФ-лампы широко используются для стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Но обычные ультрафиолетовые лучи нельзя использовать в помещениях, где есть люди, поскольку они вызывают рак кожи и проблемы с глазами.

Однако новая лампа Ushio излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра, в отличие от обычных 254 нанометров, что делает их смертельными для микробов, но безвредными для человека.


Фото: Kyodo

Лампа Care 222, подвешенная к потолку, по шесть-семь минут инактивирует 99% вирусов и бактерий в воздухе и предметы площадью до 3 кв. метров на расстоянии 2,5 метров от лампы.

Такая лампа стоит 300 000 иен ($2860).

Компания заявила, что на данный момент принимает заказы только от медицинских учреждений, но будет обслуживать других клиентов, как только производство будет соответствовать спросу.

По материалам Mind
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