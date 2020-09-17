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Vivacom начала запуск 5G в Болгарии

Vivacom начала запуск 5G в Болгарии

Компания Vivacom объявила, что начинает предлагать своим клиентам первые услуги 5G в Болгарии.

Как сообщает местное издание Investor, оператор запустил сеть 5G в центральных городских районах всех 27 районных центров. Это стало возможным за счет совместной работы на одной частоте 4G и 5G, объяснили в компании.

Технология реализована с помощью метода динамического разделения спектра (DSS), который, по словам Vivacom, применяется другими ведущими операторами связи, такими как Swisscom, Play, Vodafone, Verizon и AT&T.

Сеть пятого поколения обеспечивает более высокую скорость и меньшую задержку. Передача данных будет происходить с небольшой задержкой, что является важным условием для развития таких направлений, как телемедицина, цифровое образование, игровая индустрия, автоматизированное производство и другие.

Как сообщает издание, DSS (динамическое совместное использование спектра) в корне меняет способ модернизации беспроводных сетей к технологиям нового поколения. Например, при переходе с 3G на 4G операторы должны были сохранить значительную часть частотного спектра, особенно для клиентов новой технологии, даже если они незначительны.

Программная технология DSS позволяет динамическое распределение спектра – пользователи 4G и 5G могут использовать одну и ту же частоту согласно конкретным потребностям пользователей в скорости и пропускной способности. Совместное использование спектра позволяет быстро внедрить технологию 5G везде, где уже есть сеть 4G.

В качестве следующего шага компания продолжит работу по расширению покрытия и увеличению скорости 5G, включая участие в будущих тендерах на новый частотный спектр.

По материалам Mind
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