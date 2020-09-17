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Суд обязал НБУ выплатить банку из "семьи" Януковича 130 миллионов

Суд обязал НБУ выплатить банку из "семьи" Януковича 130 миллионов

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым удовлетворили иск ООО “Промышленная инновационная компания” к НБУ с взысканием с ответчика 128,9 млн грн “имущественного ущерба”.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 8 сентября.

Отмечается, что дело рассматривается в судах по второму кругу.

В частности, 27 августа 2019 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск ООО “Промышленная инновационная компания” (владелец 71% акций “Радикал Банка”) и решено взыскать с НБУ в пользу этой фирмы 128, 9 млн грн возмещения имущественного вреда.

По мнению компании-истца, имущественный вред был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году “неправомерного решения” (по мнению истца) об отнесении “Радикал Банка” к категории неплатежеспособных.

“Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Хозсуд г. Киева).

В ходе судебного процесса ООО “Промышленная инновационная компания” отмечало, что постановление НБУ №452 /БТ от 09.07.2015 об отнесении Радикал Банка в категорию неплатежеспособных было признано противоправным и отменено судебными решениями (в т.ч. решением Высшего админсуда, которое Верховный Суд отказался пересматривать) в рамках рассмотрения другого дела – №826/24203/15 (по соответствующему иску ООО “Промышленная инновационная компания” к Нацбанку)”, – говорится в сообщении.

11.08.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы (оценки) в этом деле.

Свое ходатайство НБУ мотивировал законом о банках, который был принят парламентом и подписан президентом в мае (по настоянию МВФ).

По материалам Finbalance
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