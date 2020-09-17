Microsoft покупает материнскую компанию издателя популярных видеоигр Bethesda за $7,5 млрд

Microsoft купит издателя популярных игр Fallout, DOOM, Quake и The Elder Scrolls за $7,5 млрд. Соглашение называют крупнейшим в индустрии.
Компания Microsoft купила холдинг ZeniMax Media, в который входит издатель ряда популярных видеоигр Bethesda.
Об этом сообщается в официальном блоге Xbox.
Официально компании не разглашают сумму сделки. По данным Bloomberg она составила $ $7,5 млрд, что делает покупку ZeniMax Media крупнейшей сделкой в мировой индустрии видеоигр. Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 июня 2021 года.
В результате сделки под контроль Microsoft переходят студии Bethesda Game Studios (разрабатывает игры серии The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire Tokyo).
В Microsoft отметили, что игры Bethesda будут добавлены в Xbox Game Pass. В то же время в сообщении Xbox не уточняется, станут ли игры Bethesda Softworks эксклюзивами Xbox и PC, или их продолжат распространять на других платформах. В частности, на консолях PlayStation, которые являются главным конкурентом Xbox.
В официальном блоге Bethesda соглашение также прокомментировал глава компании Тодд Говард. Он намекнул, что сделка с Microsoft может быть построена не на эксклюзивности.
«Как и наша предыдущая форма сотрудничества, эта не строится вокруг одной системы или одного экрана. Мы в обеих компаниях верим в фундаментальную силу игр, в их способность связывать, давать возможности и дарить радость», – заявил Говард.
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