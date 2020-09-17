0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Microsoft покупает материнскую компанию издателя популярных видеоигр Bethesda за $7,5 млрд

Microsoft покупает материнскую компанию издателя популярных видеоигр Bethesda за $7,5 млрд

Microsoft купит издателя популярных игр Fallout, DOOM, Quake и The Elder Scrolls за $7,5 млрд. Соглашение называют крупнейшим в индустрии.

Компания Microsoft купила холдинг ZeniMax Media, в который входит издатель ряда популярных видеоигр Bethesda.

Об этом сообщается в официальном блоге Xbox.

Официально компании не разглашают сумму сделки. По данным Bloomberg она составила $ $7,5 млрд, что делает покупку ZeniMax Media крупнейшей сделкой в ​​мировой индустрии видеоигр. Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 июня 2021 года.

В результате сделки под контроль Microsoft переходят студии Bethesda Game Studios (разрабатывает игры серии The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire Tokyo).

В Microsoft отметили, что игры Bethesda будут добавлены в Xbox Game Pass. В то же время в сообщении Xbox не уточняется, станут ли игры Bethesda Softworks эксклюзивами Xbox и PC, или их продолжат распространять на других платформах. В частности, на консолях PlayStation, которые являются главным конкурентом Xbox.

В официальном блоге Bethesda соглашение также прокомментировал глава компании Тодд Говард. Он намекнул, что сделка с Microsoft может быть построена не на эксклюзивности.

«Как и наша предыдущая форма сотрудничества, эта не строится вокруг одной системы или одного экрана. Мы в обеих компаниях верим в фундаментальную силу игр, в их способность связывать, давать возможности и дарить радость», – заявил Говард.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.